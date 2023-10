Polemica sulla bandiera a Firenze: Palazzo Vecchio non ci sta

Polemica a Firenze in riferimento alla decisione di esporre la bandiera di Israele "non sulla facciata principale di Palazzo Vecchio, ma su una via meno visibile". E Palazzo Vecchio non ci sta. A lamentarsi è l’associazione fiorentina ‘Amici di Israele’ che "prende atto con rammarico della decisione dell’amministrazione comunale". "Mentre altre città a testimonianza simbolica di una vicinanza tangibile con lo Stato Ebraico ne mostrano le insegne sui principali palazzi istituzionali in facciata principale così da garantirne visibilità e riconoscibilità, Firenze compie una doppia scelta a nostro giudizio incomprensibile e completamente errata", dichiara Kishore Bombaci, presidente dell’associazione. "Il sindaco, esponendo la bandiera di Israele, ha risposto nella maniera più veloce e rapida possibile – dichiara il presidente del Consiglio comunale Luca Milani -. E’ stata una risposta forte, un segnale di assoluta vicinanza. E trovo significativo che la bandiera di Israele sia accanto a quella della pace". Il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi rivolgendosi all’associazione parla di "una totale assenza di capacità di dialogo" pur continuando a ritenere "sbagliata l’esposizione della bandiera di Israele da Palazzo Vecchio".