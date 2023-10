Rocco e i suoi fratelli, la storica pizzeria a Gavinana cambia gestione dopo 30 anni

Firenze, 16 ottobre 2023 – “Ciao a tutti gli amici di Pizzeria Rocco e i suoi Fratelli, sono qui oggi per condividere con voi una novità importante. Dopo ben tre decenni di pizze e serate indimenticabili, è tempo per noi di passare il testimone a una nuova generazione di pizzaioli”. La storica pizzeria tutta peperoncino e sorrisi nel quartiere è un punto di riferimento. E i suoi titolari non sono stati certo da meno, anzi. Rocco e Caterina, l’anima di piazza Ravenna, per 30 anni hanno allietato le serate dei fiorentini con pizze e piatti a dir poco deliziosi. Ebbene oggi è arrivato l’annuncio via social: il testimone passa ad altri pizzaioli.

"Le serate che abbiamo condiviso con voi, le storie belle e brutte, l’eco delle risate e naturalmente il profumo delle nostre pizze, resteranno per sempre nei nostri ricordi. Abbiamo visto famiglie crescere, amicizie nascere e abbiamo avuto l'onore di essere parte delle vostre vite. Ora, è il momento di affidarvi a una giovane e talentuosa generazione di pizzaioli. Loro porteranno avanti la passione, la dedizione e l'attenzione all'ambiente che abbiamo sempre coltivato”, si legge sulla pagina Facebook della pizzeria.

"Ma veniamo alle cose importanti – continua il post – il numero di telefono rimarrà lo stesso: 055 68 58 02, quindi potrete continuare a prenotare e venire a trovarci quando vorrete. Vi affido alla nuova gestione, che non vede l'ora di riaprire le porte e darvi il benvenuto. Vi ho dato buon gusto e allegria, questo non è un addio ma un arrivederci a nuove avventure e a tante altre pizze deliziose. Grazie di cuore per tutti questi anni. Con affetto, Rocco e Caterina”.