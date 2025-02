Più forti anche dell’alluvione. L’aula studio trasloca al circolo

Dove un tempo si giocava a briscola, adesso si può ‘navigare’ su Internet. Dove un tempo si bevevano l’amaro e il caffè, si può studiare. Segno dei tempi che cambiano, anche se quella pensata e voluta dal Comune di Campi è un’opportunità per rivitalizzare un luogo che altrimenti rischierebbe di finire dimenticato. Come nel caso del circolo Rinascita, in piazza Matteucci, un circolo storico. Da tempo chiuso e dove ieri è stata inaugurata una nuova aula studio.

Al primo piano della struttura, la sala sarà aperta tutti i fine settimana, il sabato e le domenica, dalle 15 alle 20, senza che ci sia la necessità di prenotare. L’alluvione del 2023, infatti, ha lasciato cicatrici importanti: una su tutte la biblioteca di Villa Montalvo con tutte le aule che, prima della piena, venivano usate dagli studenti. La sua chiusura obbligata ha costretto così l’amministrazione comunale a ripensare alcuni degli spazi presenti a Campi, grazie anche alla collaborazione di enti o associazioni. Come il Porto delle Storie, Hidron e Bibliocoop. In questo caso, l’aula studio è realizzata in collaborazione con Alternativa Giovanile Territoriale: "Ringrazio il circolo Arci Rinascita e i ragazzi di Agt – ha detto il vice-sindaco Federica Petti - per l’impegno profuso e per avere aperto questo nuovo spazio, un’altra dimostrazione della nostra attenzione per i bisogni dei più giovani". Un appello, quello del Comune, a cui "il circolo Arci Rinascita – ha aggiunto la presidente Francesca Meoni – ha risposto volentieri per offrire agli studenti uno spazio a loro disposizione. Il circolo è un luogo che si apre alla cittadinanza e ai suoi bisogni".

"L’alluvione ci ha privati della biblioteca – dicono da Alternativa Giovanile Territoriale – percuò abbiamo pensato di fornire un servizio, gratuito, che possa accogliere chi sente la mancanza di spazi come quello. Vogliamo fare la nostra parte in modo che i giovani tornino a frequentare Campi e che abbiano la possibilità di socializzare in spazi di aggregazione sicuri". Queste le altre aule studio: Il Porto delle Storie, via Giusti 7, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 15 alle 19 (su prenotazione); Bibliocoop, in via Buozzi, parcheggio Coop, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18, martedì e venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 15 alle 19; Hydron Art&Studio, all’Hidron, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 9 alle 13.