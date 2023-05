Pitti Uomo Nardella invita Sala "Più forte l’alleanza nella cultura"

di Eva Desiderio

Dario Nardella ha invitato il sindaco di Milano Beppe Sala all’inaugurazione di Pitti Uomo 104, martedi 13 giugno primo giorno del salone internazionale per la moda maschile dell’estate 2024 al quale parteciperanno oltre 800 brand. "E’ la prima volta nella storia della manifestazione" ha twittato Nardella ribadendo che "l’alleanza Firenze-Milano per la moda e la cultura è sempre più forte!". Dunque benevenuto Beppe Sala all’inaugurazione e poi al giro fra gli stand: con lui dovrebbero esserci anche il Ministro alle imprese e al Made in Italy Adolfo Urso, i vertici di Pitti Immagine col presidente Antonio De Matteise l’ad Raffaello Napoleone, la presidente del Centro Moda Antonella Mansi, il presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas. In molti sperano anche che arrivi il Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, forse il 14 giugno, che finora è sempre stata presente alle maggiori fiere come Micam, Salone del Mobile, Cosmoprof. Ma bisognerà vedere come sarà la sua agenda. La visita di Sala, che sarà senza dubbio col presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa, rinsalda i legami e le convergenze tra le due storiche capitali italiane della moda che specie negli ultimi anni hanno dimostrato di saper portare avanti interessi comuni e strategie vincenti per la difesa ma soprattutto per lo sviluppo del nostro fashion.

Del resto proprio in occasione di questo Pitti Uomo 104 sfilerà Fendi, nella manifattura di Bagno a Ripoli, marchio che di solito fa la passerella a Milano Moda Uomo, in totale accordo tra le due manifestazioni e tra le due città. A gennaio poi il marchio del Gruppo LVMH tornerà a sfilare a Milano. Nardella però adesso ha fatto questo invito ufficiale, che prelude forse ad altre attività coordinate tra le due città (solo in un tempo molto lontano, più di trent’anni fa, un po’ rivaleggianti e non solo per questioni di campanile e di calendari). Tra Firenze e Milano si assiste ora a una bella settimana di moda maschile che comincia in riva all’Arno e finisce sotto la Madonnina, come ammettono gli stessi imprenditori di settore, primo fra tutti Brunello Cucinelli. Il Ceo di Pitti Immagine Raffaello Napoleone che sottolinea la "condivisione di strategie" con la Camera della Moda Italiana, ognuno nel suo ambito, e "l’ottima collaborazione" col presidente Carlo Capasa in sostegno della moda italiana e del suo sistema produttivo e di valori.