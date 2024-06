Pitti Bimbo 99, il mondo del baby arriva in Fortezza da Basso

Firenze, 18 giugno 2024 – Il mondo del baby da domattina arriva in Fortezza da Basso per Pitti Immagine Bimbo 99 (fino a venerdì 21), la fiera per l’infanzia con le collezioni per l’estate 2025 che arriva dopo Pitti Uomo. Kidswear e family lifestyle ripartono da Firenze tra molte incognite perché il settore della moda per l’infanzia negli ultimi anni sta attraversando una grossa crisi dovuta prima di tutto dal calo delle nascite, poi dalla scomparsa dei negozi specializzati e di settore a tutto vantaggio delle grandi catene, dal cambiamento della società. E non solo in Italia. Dunque sono coraggiosissimi gli imprenditori che prendono ancora parte alla fiera fiorentina che riscuote molta attenzione all’estero.

Sono 165 gli espositori a Pitti Bimbo 99, il 65% in arrivo dall’estero e questo racconta molto della situazione della produzione italiana che certo risente dei costi elevati dei nostri standard di qualità, sostenibilità ambientale e sociale. Ad accogliere i visitatori, sulla parete del Lyceum, ci sarà ”Lemon Gorilla”, opera dell'urban artista Bolo che interpreta con il suo stile il tema di questa edizione: PITTI LEMON. Giusto il tempo di uno scatto da postare su Instagram e poi, via, alla scoperta di una Fortezza da Basso punteggiata da tanti pop up, tutti gialli.

Gli allestimenti, curati dal direttore artistico Angelo Figus e dall'architetto Alessandro Moradei, invitano ad altrettante attività: Lemon Postcards, Lemon Phone, Yellow Bubbles by Tassoni, Lemon Beach by UniCredit, Lemon Flowers, Lemon Ice, Insta Lemon (fototessere). Il salone dedicato alla moda per i più piccoli propone ogni anno un’ampia varietà di marchi per ogni tipo di esigenza e di stile (classico, sportswear, street style, luxury), senza dimenticare i brand di ricerca e la moda contemporary.

Accanto al fashion, l’ultima edizione invernale conclusasi nel mese di gennaio ha presentato anche accessori, giochi, bijoux, occhiali e prodotti di skincare, per offrire un’esperienza di shopping che risponda alle nuove attitudini delle famiglie.

Pitti Immagine Bimbo è da sempre anche un momento privilegiato di confronto tra i buyer, un’importante bussola per orientarsi e fare sintesi in un mercato in continua trasformazione che, in particolare negli ultimi anni, è stato profondamente rivoluzionato da nuovi stili di vita e da una diversa propensione al consumo.