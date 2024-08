Pinocchio senza più segreti con gli aneddoti di Garbarino del museo del Giocattolo

Il Rotary si unisce a sostegno delle iniziative legate alla storicità di Pinocchio, con service a favore del territorio. Il Rotary Chianti, presidente Stefano Gallastroni, ha promosso una serata con ospite Giuseppe Garbarino, proprietario del Museo del Giocattolo. La finalità è rivolta ad instaurare un proficuo rapporto di collaborazione in vista di anniversari ed iniziative importanti. Garbarino è uno dei più famosi studiosi ed esperti, a livello mondiale, di Pinocchio e del suo autore Carlo Lorenzini detto ‘Il Collodi’ (nato in via Taddea). Svelati retroscena, aneddoti e curiosità su vari personaggi della storia. Da ricordare che nella scorsa annata rotariana il Rotary Chianti ha donato oltre 26mila euro di service. Importante è stata la ricostituzione del Rotaract per i giovani, guidato da Giorgia Somigli.