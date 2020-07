Firenze, 30 luglio 2020 - Una ragazza ha denunciato l'ex calciatore viola Abdou Diakhate. Il ragazzo, con un passato nella Fiorentina e adesso di proprietà del Parma che lo ha girato a una società all'estero, avrebbe picchiato la giovane con un pugno durante una serata in un locale notturno in zona Cascine. La ragazza ha trenta giorni di prognosi ed è stata operata a Careggi.

E' stata la giovane a rivolgersi alla polizia, raccontando che praticamente a freddo il giovane le avrebbe tirato un pugno. Una vicenda i cui contorni sono ancora da chiarire. Indaga la polizia, che ricostruisce quanto accaduto nel locale. La vicenda ha fatto il giro dei social anche perché la ragazza ha raccontato in un video quanto sarebbe accaduto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Come riferisce il legale della giovane, l'avvocato Francesco Di Luciano, è stata presentata una denuncia in procura.

"Lui mi ha chiamato per parlare, io sono andata lì e mi ha tirato un cazzotto". La ragazza è stata operata a Careggi ed è tornata adesso a casa. Ma dovrà essere operata una seconda volta. "E' stata legittima difesa - dice Massimiliano Manzo, legale del giocatore. Lei lo ha preso per la nuca e lui ha reagito". Dietro alla vicenda ci sarebbero vecchi dissapori tra la ragazza aggredita nel locale e la fidanzata dell'atleta, una diciannovenne fiorentina.