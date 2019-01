Firenze, 12 gennaio 2019 - Ha colpito al volto la moglie al culmine dell'ennesima lite. Per questo motivo un marocchino di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri la notte scorsa a Firenze, in via Mario Castelnuovo Tedesco.

Per l'uomo l'accusa è di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di Firenze Peretola sono stati contattati direttamente dalla vittima. La donna è ricorsa alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove ed è stata giudicata guaribile in tre giorni per "trauma cranico facciale". La donna, nel novembre scorso, aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare gli episodi di maltrattamenti da parte del marito che, secondo quanto denunciato, erano iniziati almeno un anno prima e avvenivano anche in presenza dei due figli minori della coppia.