Firenze, 1 agosto 2019 - Incatenati ai pini della piazza per impedire che venissero tagliati. E' successo questa mattina a Firenze, in piazza della Vittoria, dove era previsto l'inizio delle operazioni di abbattimento degli alberi. I manifestanti hanno prima bloccato i camion che trasportavano le attrezzature per il taglio dei pini, e poi si sono incatenati ad alcuni alberi, esponendo cartelli contro l'abbattimento. Le operazioni di taglio sono quindi state rinviate.

Sono in tutto 42 i pini che, in base al piano di riqualificazione, dovranno essere abbattuti entro l'autunno. Il piano prevede la ripiantumazione di 64 piccoli pini. Gli attivisti dell'associazione piazza della Vittoria chiedono all'amministrazione comunale di modificare il piano e di non tagliare gli alberi sani - la maggioranza stando alle perizie effettuate dallo stesso Comune - piantando accanto ad essi i nuovi pini.

© Riproduzione riservata