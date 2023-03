Piazza San Marco Lavori in notturna E da domani rivoluzione-cantieri

I lavori relativi alla linea tramviara Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco proseguono spediti e non sono gli unici cantieri in città. Da domani ne partono diversi e questo porta a cambi di viabilità e qualche disagio per i cittadini. Tramvia: da domani cambia la cantierizzazione in piazza San Marco. I lavori, dalle 21 per cercare di avere meno impatto possibile, interesseranno la parte centrale della piazza. Rimarranno attivi piccoli cantieri anche sul lato basilica e sul lato via Cavour. È prevista la riapertura del primo tratto di via Cavour. Il 25 marzo poi dovrebbe terminare il cantiere della sede tramviaria sul tratto via della Dogana-via Micheli.

Passiamo agli altri cantieri. In via della Chiesa previsti lavori per il rifacimento di un allaccio idrico: da domani chiusura del tratto tra via dei Serragli e via delle Caldaie. Il cantiere dovrebbe concludersi il 31 marzo. Stessa cosa per via d’Ardiglione: la strada sarà chiusa da via dei Serragli a via Santa Monaca.

Nuovo allaccio per la rete idrica in via Reginaldo Giuliani: previsto un divieto di transito, dal 17 al 20 marzo, nel tratto da via Caldieri a via delle Panche. Attenzione all’area piazza della Stazione-largo Alinari dove, nelle notti del 14 e 15 marzo, è in programma il monitoraggio della facciata di un immobile. In orario 1.30-5.30 sarà chiusa la direttrice composta da largo Alinari (da via Fiume a piazza della Stazione nella sola corsia di destra in direzione di via Valfonda) e piazza della Stazione (da largo Alinari a piazza Adua con cantiere mobile). Divieto di transito in largo Alinari, da via Fiume a piazza Stazione corsia lato numeri civici 38r-13. Sempre in largo Alinari – da via Fiume a piazza della Stazione, nella semicarreggiata lato numeri civici dal 33 al 18 – sarà cambiato il senso in direzione di via Fiume. Domani sarà effettuata anche la manutenzione della gru nel piazzale degli Uffizi: in orario 7-9 sarà chiuso il tratto di piazzale degli Uffici da piazza della Signoria e via Lambertesca; divieto di transito anche in via Lambertesca tra piazzale degli Uffizi e via dei Georgofili. I provvedimenti saranno replicati il 20 marzo, nello stesso orario. In via di San Niccolò, per alcuni interventi nella facciata di un edificio, domani – dalle ore 9 alle ore 16 – sarà chiuso il tratto da via dell’Olmo a piazza dei Mozzi. Previsto inoltre un restringimento di carreggiata in via dei Bardi all’incrocio con piazza dei Mozzi. Nella stessa via il 14 marzo, per un trasloco con scala area, in orario 9-16 sarà in vigore un divieto di transito da via San Miniato a via del Giardino Serristori.

In via della Vigna Nuova sempre domani, dalle ore 9 alle 11.30, sarà chiuso il tratto da piazza Rucellai a via dei Tornabuoni. Nella direttrice piazza dei Rucellai-via del Purgatorio sarà istituito un senso unico verso via del Parioncino. Intervento con un camion gru, domani, in borgo Santi Apostoli: si è scelto l’orario notturno, dalle ore 2 alle 6, per evitare problemi di viabilità.

Niccolò Gramigni