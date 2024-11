Piazza Marsilio, ztl per il mercato. Sperimentazione e polemiche

Via le catene e le transenne per impedire l’accesso delle auto a piazza Ficino: entra nella fase di test il controllo telematico del cuore di Figline Valdarno. Già nel novembre dello scorso anno l’ex sindaco Giulia Mugnai aveva dato il via ai lavori di installazione dei varchi elettronici nei due accessi di piazza Marsilio Ficino: in corso Mazzini e in corso Matteotti. Ma finora non erano mai entrati in funzione. Ora a un anno di distanza è partita la fase di sperimentazione: il martedì, in occasione del mercato settimanale che riempie il centro storico, invece delle transenne messe a mano dalla municipale e della presenza di un addetto che controlli chi ha il permesso o chi ha il tagliando disabili, le porte telematiche entreranno in funzione con una scritta luminosa che avvisa della loro presenza e delle multe per chi entra senza autorizzazione.

"E’ un modo per controllare a distanza l’attivazione dell’area pedonale di piazza Ficino – dice il sindaco Valerio Pianigiani -. oltre che per migliorare e render più flessibile l’attuale gestione "a mano"". Non è l’unica novità: "Per rendere sempre fruibili le aree di sosta di piazza Bonechi e piazza Don Bosco, che in occasione di eventi e mercati settimanali sono rimaste fino ad oggi irraggiungibili, abbiamo pensato di rendere definitiva la modifica alla viabilità sperimentata nei giorni di Autumnia – spiegava due giorni fa Pianigiani -. Resterà dunque invertito il senso di marcia di via San Lorenzo e di via Magherini Graziani, in modo da consentire l’uscita delle auto su via Frittelli in direzione via Roma". Le code che si sono create su via Frittelli e le polemiche, hanno però fatto fare retrofront al Comune: da definitiva, la nuova viabilità diventa sperimentale almeno fino al 26, quando è convocata un’assemblea coi cittadini proprio per valutare la variazione.

Sull’inversione di marcia delle due vie si sono subito rivoltati i consiglieri di opposizione Venturi (FdI), Pittori, Mecacci e Scrivanti (Alleanza Civica): "è utile solo in occasione del mercato e per le feste per rendere fruibili i parcheggi. Negli altri giorni crea solo un imbuto in via Frittelli fino alla rotonda delle Poste". Chiederanno alla giunta di ripristinare il vecchio senso e prevedere la nuova viabilità solo per gli eventi speciali.

"Temiamo anche che i varchi siano l’anteprima di una vera e propria ZTL: sarebbe l’ennesimo colpo al tessuto commerciale del centro" dicono. Sull’inversione di marcia e il passo indietro dell’amministrazione verso la sperimentazione interviene anche il consigliere Enrico Buoncompagni (gruppo Fare ora): "Il cambio di viabilità deciso dalla giunta si è basato su due soli giorni di prova durante una manifestazione grande come Autumnia. Nel suo primo giorno di applicazione, ha messo in "tilt" il traffico cittadino, con gravi ripercussioni anche sull’uscita dei mezzi di emergenza urgenza della Misericordia. Ora vediamo che senso vuole prendere questa amministrazione"