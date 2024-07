Piazza Ficino, festival dello street food

Con le temperature alte, sale la voglia di mangiare qualcosa all’aria aperta, godendo delle ore più fresche. In piazza Ficino arriva lo street food festival: nei chioschi mobili, è possibile assaggiare da oggi fino domenica le specialità delle tradizioni italiane e internazionali come arrosticini, olive ascolane, polenta fritta e grigliata, hamburger di Chianina IGP, coccoli, ficattole ripiene, frittura di pesce, cacciucco alla livornese, trippa, lampredotto, polpo grigliato, pulled pork e molte altre delizie preparate dagli "Chef su ruote". Saranno presenti anche stand di birra artigianale, cocktail, prodotti senza glutine e vegetariani.

"Figline mangiami" è aperto dalle 18 di oggi, domani e venerdì, mentre sabato e domenica sarà disponibile anche a pranzo dalle 12. Il cibo sarà accompagnato anche dalla musica: stasera alle 20 in scena i Queen 3.3; domani dalle 21 Niky dj con musica in 500 e venerdì "Stranobakkano". Sabato sempre dalle 21 "Mamamia official tour" e domenica party anni ‘90. La settimana prossima, i food truck si trasferiranno a Reggello per il festival del cibo di strada in programma da giovedì 25 al 28 luglio con l’organizzazione della ProLoco di Reggello e Cascia.

Manuela Plastina