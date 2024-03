Piazza Cavour senza transenne. Presto sarà tutta pedonale

Piazza Cavour, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo mesi e mesi di attesa, la ditta ha liberato dalle transenne la parte di piazza di fronte alla gelateria Malotti. Mancano l’arredo urbano e l’illuminazione; per quest’ultima si è trovata una soluzione estemporanea mettendo dei vasi temporaneamente a coprire le buche dove dovrebbero andare i pali della luce, ma tant’è. Ritrovare l’accessibilità agli spazi pedonali e al marciapiede non è poco. La prossima settimana dovrebbero essere rimosse le transenne anche del secondo lotto della piazza, quello davanti a Fragola. Alla stessa maniera sarà possibile per i cittadini impadronirsi nuovamente della loro piazza che per quasi 19 mesi è stata bloccata nella morsa dei cantieri. I ritardi nei lavori alla piazza di San Giusto sono stati biblici. E non sono mancate in questi mesi le proteste dei commercianti e dei residenti che si sono visti bloccati e impediti nei movimenti e negli affari a causa di un cantiere infinito, abbandonato e ripopolato a più riprese dalla ditta. Al termine dell’intervento di riqualificazione la piazza sarà pedonale, con i lavori è stato realizzato il rifacimento dello spazio di verde pubblico con la piantumazione di nuovi alberi, un miglioramento della viabilità e dell’assetto della sosta, l’installazione di una batteria di cassonetti interrati, l’allargamento dei marciapiedi anche davanti alla scuola primaria Pertini, la realizzazione di tre attraversamenti rialzati, una nuova pavimentazione dell’area del giardino e di quella pedonale in generale, nuove panchine e il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica. Ma che fatica.