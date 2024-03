Piano per la manutenzione stradale. Interventi su asfalti e marciapiedi

Manutenzione stradale, via libera al progetto di fattibilità tecnica per sei strade nel centro di Scandicci. La giunta ha approvato la delibera che riguarda le vie Burchietti, Leopardi, Fucini, Botticelli e piazze Cioppi e Benini. L’intervento, per il quale saranno stanziati 363.400 euro, rientra nel piano annuale di manutenzione delle strade cittadine. La tipologia dei lavori previsti riguarda il rifacimento del manto d’asfalto e dei marciapiedi con i rispettivi cordoli. In più l’intervento prevede anche la sostituzione della segnaletica stradale non luminosa ove necessario. La manutenzione specifica delle strade stavolta riguarda piazza Cioppi (dove si trova la biblioteca), piazza Benini (tra circolo Aurora e Humanitas), poi le altre strade del quartiere, Burchietti, Leoparti, Fucini, Botticelli. Una cura ricostituente nel quadrilatero ottocentesco di Scandicci, che dovrebbe partire entro l’estate. In questi mesi il comune ha lavorato molto sul rifacimento delle strade, soprattutto di quelle in collina, dove da tempo si concentravano le richieste dei cittadini legate al dissesto del manto d’asfalto. E così sono state rimesse a posto via San Martino, da via di Casellina, e da Rinaldi, ed è stata sistemata finalmente anche via delle Croci, che congiunge Cerbaia a via della Poggiona. La strada era talmente rovinata che i crateri rendevano rischiosissimo il passaggio dei mezzi a due ruote. Un paesaggio ‘lunare’ denunciato dai residenti che finalmente è tornato a essere di nuovo percorribile.