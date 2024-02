"Petrarca.Fiv", al via il voto popolare

Sarà il pubblico a decidere le dieci opere candidate alla vittoria finale della quinta edizione di Petrarca.Fiv, il concorso di narrativa breve promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione L’Eco del Nulla. A seguito di una prima scrematura, con 15 opere selezionate tra le oltre 120 giunte da tutta Italia, infatti sarà possibile indicare la propria preferenza dopo avere ascoltato i racconti in gara, inediti della lunghezza di 5mila battute, interpretati dagli attori Eugenio Nocciolini, Carlotta Moscardi e Giacomo Rosa della compagnia teatrale Bottega Instabile. Le letture sono in fase di pubblicazione sui canali Spreaker e Spotify de L’Eco del Nulla, all’interno di un podcast diviso in tre parti e intitolato "A piccoli dosi", come il tema di questa edizione, e sarà possibile votare online, per tutto il mese di febbraio, scrivendo alla mail del premio [email protected], lasciando un commento su Spreaker sotto il racconto preferito o indicandone il titolo con un commento in calce all’articolo presente sul sito de L’Eco del Nulla. A seguito di questa seconda selezione online effettuata dal pubblico, emergerà quindi una graduatoria e le prime 10 opere accederanno alla serata finale, in programma sabato 2 marzo presso il Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi.