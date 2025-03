Pelletteria Claudio. Interviene la Regione

"Pelletteria Claudio" di Dicomano è stata messa in liquidazione, e ora si corre ai ripari sul fronte occupazionale. Sono infatti trentuno i dipendenti dell’azienda, che da oltre trent’anni lavorava nel settore dell’alta moda, posti in cassa integrazione straordinaria a zero ore fino a novembre. E altri trenta sono i lavoratori nell’indotto. Anche di recente il sindacato aveva sollecitato maggiore chiarezza sul futuro della ditta, che da tempo ha sospeso la produzione.

La Pelletteria Claudio, in particolare, lavorava per Gucci, e contava su maestranze molto qualificate. E visto che non sembrano esservi spazi, almeno a breve, per una ripresa della produzione, si stanno cercando per i lavoratori sbocchi e opportunità diverse. Così è stato siglato con le organizzazione sindacali dell’azienda Pelletteria Claudio (Filctem Cgil e Femca Cisl e Camera del Lavoro di Borgo San Lorenzo) il primo accordo per l’attivazione di percorsi di ricollocazione collettiva a favore di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, in attuazione del Programma GOL (garanzia e occupabilità) e Nuovo Patto per il lavoro della Regione Toscana.

"Si tratta di un fatto che significativamente avviene per un’azienda del comparto moda - afferma Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali che ha firmato l’accordo. - L’accordo di progetto è uno strumento forte che la Regione Toscana ha messo in campo per reagire alla crisi delle aziende che fanno parte della filiera della moda, ma non è escluso che possa essere utilizzato anche per altre crisi aziendali che purtroppo interessano il nostro territorio regionale".

Questo accordo offre una tutela ai dipendenti della Pelletteria Claudio di Dicomano che ora sono in cassa integrazione per cessazione attività: per loro saranno attivati percorsi formativi brevi e voucher individuali, e l’accompagnamento al lavoro attraverso coaching e outplacement con supporto motivazionale alla ricollocazione e ricerca di opportunità nel territorio.

Paolo Guidotti