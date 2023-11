Investito a Signa, uomo muore dopo cinque giorni in ospedale

Firenze, 27 novembre 2023 – Dopo cinque giorni di ricovero è morto oggi all’ospedale di Careggi l’uomo di 82 anni investito da uno scooter lo scorso 23 novembre in via della Resistenza a Signa. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada per tornare a casa quando sarebbe stato urtato da uno scooter. L'82enne è caduto a terra battendo la testa e le sue condizioni erano apparse subito gravi tanto che è stato portato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi. Nell’incidente anche il motociclista, 34 anni, è rimasto ferito in forma lieve.

La polizia municipale si è occupata dei rilievi. Gli atti di indagine saranno inviati in Procura per l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo.