Firenze, paura a Porta a Prato: due uomini armati si affrontano per strada

Firenze, 28 maggio 2022 - Momenti di paura nella zona di Porta a Prato a Firenze. Due uomini, entrambi immigrati africani, si sono affrontati per strada armati (uno di un coltello, l'altro della punta di un ombrello) e hanno scatenato un putiferio bel quartiere. Entrambi sono rimasti feriti (come dimostra il sangue lasciato per terra) e sono finiti in ospedale, ma non sarebbero gravi. La scena è avvenuta nel tardo pomeriggio sotto gli occhi di passanti e residenti nei palazzi della zona.