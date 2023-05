Paura alla Stazione Rapinano tre ragazzi armati di un coltello Fermato un 15enne

Ancora Stazione, ancora la lama di un coltello che lampeggia nel buio misto luci fioche della notte. Ancora criminalità, reati, degrado. Rischi.

Mezzanotte passata da poco in largo Alinari: è qui che due giovani ’in caccia’ decidono di affrontare tre diciottenni che stanno passeggiando tranquilli per i fatti loro. Così credono: pochi ’preamboli’, uno dei due aggressori, volto semi coperto dal cappuccio della felpa, punta subito al bersaglio. Strappa una collanina d’oro dal collo di uno dei tre ragazzi. Il complice più giovane lo aiuta: ostacola il passo della vittima designata. Il diciottenne rapinato però reagisce. Ed il suo aggressore pure: ha un coltello, lo tira fuori,disegna qualche fendente in aria, però vicino al collo e alla faccia del ragazzo. Tenta forse colpirlo, non solo di incutergli timore. Quello che gli fa da spalla poco dietro, mostra i pugni, pronto a un corpo a corpo pur di disimpegnarsi e di proteggere la fuga.

La polizia però riesce a fermare in tempi strettissimi i due presunti responsabili: un egiziano di 23 anni e un sedicente tunisino minorenne, appena 15 anni. Ciò grazie anche al rafforzamento dei servizi di controllo di una zona – Stazione e immediati dintorni, appunto – che dà molti grattacapi al centro com’è, ogni giorno, di episodi gravi.

Una volante in perlustrazione si fionda in Largo Alinari, il luogo dell’aggressione. I due magrebini stanno scappando, c’è un breve inseguimento, ma concitato, che finisce vicino, in via Fiume. ma neppure raggiunti i due banditi accennano alla resa: assestano calci e gomitate ai poliziotti che hanno la meglio, senza gravi conseguenze, per loro e i due.

Nella tasca della felpa del 23enne accusato di essere l’autore materiale della rapina c’è il coltello multiuso impugnato poco prima.

Nessuna traccia della collanina d’oro, invece. Ma la bocca troppo serrata del 23enne sembra innaturale. Ma deve aprirla, non può illudersi di cavarsela così. E così la collanina salta fuori. Anzi: ne saltano fuori due. Una del 18enne appena assalito, l’altra è certamente di qualche altro malcapitato.

L’egiziano, che ha precedenti, è arrestato; il minore denunciato e affidato ad un Centro specializzato per la sua età. Le accuse per loro sono di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni aggravate, in concorso.

Gli agenti delle volanti hanno ricevuto le congratulazioni del Questore Maurizio Auriemma che proprio nelle ultime settimane aveva disposto l’intensificazione dei controlli nella zona intorno alla Stazione Centrale del capoluogo toscano.

"La tempestività con la quale è intervenuta la polizia anche in questa vicenda testimonia la pronta risposta delle Istituzioni ai fenomeni criminali oggetto di approfondite analisi durante i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – ha sottolineato il Questore Maurizio Auriemma – . Senza trascurare alcuna realtà cittadina, attraverso un capillare coordinamento di tutte le forze di polizia del capoluogo è importante intervenire anche in maniera settoriale per non lasciare esposta alcuna zona al verificarsi di un qualsiasi episodio di degrado urbano".

giovanni spano