"Patrocinio legale gratis alle vittime"

Purtroppo la violenza di genere è un fenomeno dilagante che ha nei femminicidi la sua manifestazione più devastante. Riteniamo che le Istituzioni, come la Regione, debbano, pertanto, essere pienamente partecipi in questo contesto di assoluta gravità e quindi abbiamo predisposto una mozione - afferma Elena Meini (nella foto), capogruppo in Consiglio regionale della Lega - in cui chiediamo che la Toscana si attivi nel creare un fondo a livello di patrocinio legale in favore delle donne vittima di violenza o atti persecutori. Tale supporto si concretizza tramite un sostegno economico che copra le spese di assistenza legale, sia in ambito penale che in quello civile, nel caso di maltrattamenti. Un modo per far sentire concretamente vicino alle vittime l’istituzione regionale che, di concerto con gli Ordini professionali, attui, dunque, un Protocollo d’Intesa per realizzare il citato patrocinio giuridico. In primis come donna sono fermamente convinta che tale iniziativa debba essere perseguita anche in Toscana, perché chi è vittima di violenza deve avere il massimo sostegno possibile dalle istituzioni chiamate, peraltro, ad essere sempre in prima linea per debellare ogni forma di sopraffazione che colpisca noi donne.

"Appoggiamo l’iniziativa posta del nostro capogruppo Meini - affermano Luca Baroncini e Marco Landi, Segretario regionale e responsabile regionale Enti Locali della Lega Toscana. A tal proposito, dunque, per avvalorare ancora di più l’iniziativa, i nostri consiglieri comunali proporranno un atto similare per invogliare la Regione ad approvare velocemente questa condivisibile proposta".