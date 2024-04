“Paths Towards Peace”: il 1° maggio della pace a Loppiano

Incisa Valdarno (Fi), 26 aprile 2024 – Si intitola “Paths Towards Peace”, cioè Percorsi verso la pace, la 52° edizione del Primo Maggio di Loppiano, il festival dei giovani dedicato alla pace e alla fraternità che si svolge ogni anno nella cittadella internazionale dei Focolari vicino a Firenze. Una giornata di riflessione, laboratori, musica e danza per scoprire le storie e i progetti dei tanti giovani che, in Italia e nel mondo, con percorsi diversi, hanno scelto di impegnarsi in prima persona, diventando artigiani di pace.

Dal 1973 ogni anno in questa giornata centinaia di giovani da tutto il mondo si ritrovano a Loppiano per vivere un’esperienza di formazione alla fraternità e di convivenza basata sul comandamento nuovo di Gesù: "Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.

"Viviamo in un mondo senza pace dove si combatte una guerra mondiale a pezzi, anche molto vicino a noi. Per questo vogliamo fermarci, osservare quello che ci accade intorno, riflettere, condividere idee, proposte e, insieme, trovare strade per agire, diventando artigiani di fraternità e di pace, amplificatori di bene comune”. Così, i giovani organizzatori sintetizzano la proposta 2024 di “Paths Towards Peace”

Tre i villaggi tematici che verranno allestiti: sono dedicati alla “Pace interiore”, alla “Pace con l’altro” e alla “Pace nel mondo”. I partecipanti vivranno tanti laboratori per approfondire aspetti diversi della pace e della sua attuale mancanza con un filo rosso ad accompagnare tutti i moenti: la scoperta dell’arte del dialogo.

Alle 13, ora italiana, in diretta mondiale dal palco dell’Auditorium di Loppiano, partirà “Embrace Humanity, Sparks Change” (Abbraccia l’umanità, accendi il cambiamento), lo spettacolo di apertura della Settimana Mondo Unito 2024, la manifestazione mondiale che, dal 1° al 7 maggio di ogni anno, vede impegnate centinaia di migliaia di persone ad ogni latitudine nel testimoniare il loro desiderio di fraternità e il cammino compiuto verso questa direzione.

Protagonisti saranno giovani del Movimento dei Focolari che hanno scelto di vivere con l’obiettivo di colmare le diseguaglianze sociali e costruire, anche attraverso progetti continuativi, società più inclusive. Ci saranno testimonianze da tutto il mondo.

Sul palco della cittadella nel Comune di Figline e Incisa, poi, ci saranno i protagonisti del Progetto HeARTmony: provenienti da Italia, Spagna, Libano, Bosnia, Egitto, Siria, nei mesi scorsi – grazie al lavoro con la band internazionale Gen Rosso e con i ballerini Associazione Culturale Dancelab Armonia – hanno potuto imparare metodologie per l’inclusione sociale di migranti e rifugiati attraverso la musica, la danza e il canto.

Presenti anche le artiste del Gen Verde. Per informazioni e iscrizioni, visitare il sito: www.primomaggioloppiano.it.