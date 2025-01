Passerella chiusa. Disagio per i pedoni

Da alcune settimane la passerella pedonale su piazza Matteotti verso il Parco Dante Tacci, il parcheggio e il quartiere Castagnolo, è stata transennata con divieto di accesso. La chiusura, come si legge nel cartello, è per compiere verifiche strutturali. Impossibile per ora stabilire una data precisa della riapertura. "Non vediamo nessuno al lavoro" dicono i pedoni fermi alle transenne. E se per alcuni perdoni i disagi sono limitati, per le persone con disabilità no. "Ho paura che i tempi di riapertura siano lunghi" ammette un giovane con problemi di mobilità.