Passatore, che festa. Show alla partenza

È partita ieri alle 15 la 49esima edizione della 100 km del Passatore Firenze-Faenza, manifestazione che l’anno scorso fu annullata per l’alluvione che colpi l’Emilia Romagna, in particolare la città di Faenza dove si svolge il tradizionale arrivo della corsa. Alla kermesse podistica internazionale che in ogni edizione cerca di migliorarsi, al via si sono presentati oltre 3500 concorrenti, di cui 683 donne, provenienti da diverse Regioni italiane e oltre 120 atleti di 32 nazioni straniere. Al numero degli atleti, si devono aggiungere gli amici e accompagnatori e centinaia di volontari e volontarie, necessari per una perfetta riuscita della manifestazione, per un evento unico al mondo che suscita sempre un grande fascino. Fra i 480 concorrenti toscani al via anche oltre 90 atleti fiorentini, che affronteranno la traversata dell’Appennino con lo scollinamento del Passo della Colla, per puntare dritti verso all’arrivo di Faenza.