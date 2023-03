Passa la fanfara dei Bersaglieri per gli onori al sottotenente Marzi volontario di guerra ed eroe

In occasione della commemorazione del sottotenente Aldo Marzi sfila stamani in centro la fanfara dei Bersaglieri con partenza alle 10,30 da piazza San Pancrazio. L’evento curato dall’associazione nazionale Bersaglieri vedrà la partecipazione delle associazioni d’Arma. La sfilata toccherà via della Spada, via degli Strozzi, piazza della Repubblica con breve fermata di circa 10 minuti, proseguirà su via degli Speziali, via dei Calzaiuoli per arrivare alle 11 in piazza San Giovanni per un intrattenimento musicale di una ventina di minuti. Dopo la fanfara si sposterà nella Chiesa di San Giovannino degli Scolopi per la liturgia delle 11,45. Al termine (ore 12,30) si raggiungerà piazza dell’Unità d’Italia dove sarà eseguito l’inno nazionale davanti al monumento ai caduti.