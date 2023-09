Parte ‘Age-It’, sarà il più grande polo di ricerca italiano sull'invecchiamento

Firenze, 12 settembre 2023 - Sarà il più grande polo di ricerca sui temi dell’invecchiamento. Funzionerà come un laboratorio scientifico a tutto campo: 350 esperti saranno al lavoro per disegnare come deve cambiare la nostra società con l’innalzamento dell’età della popolazione. Comincia il 15 settembre il percorso di Age-It, così si chiama il programma dedicato alle conseguenze e sfide dell’invecchiamento. AGE-IT per la precisione è un Partenariato Esteso, cioè una delle linee di investimento previste dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): il programma è dedicato, appunto, ad una nuova alleanza pubblico-privato per fronteggiare la sfida di una società che invecchia inesorabilmente. Potrà contare su un finanziamento di oltre 114 milioni di euro. L’Università di Firenze guida Age-It, una “squadra” composta da 27 partner, tra Università, centri di ricerca, industrie, enti e organizzazioni. Intervengono la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, la vicepresidente della Commissione Europea Dubravka Šuica (in videocollegamento), Alessandra Gallone, consigliere del Ministro di Università e Ricerca, e il responsabile scientifico di Age-It Daniele Vignoli.