Parrocchia San Piero. Riapre il salone

Il salone mediceo della parrocchia di San Piero a Sieve è tornato utilizzabile. Il pievano don Daniele Centorbi, insieme al sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, alla presidente del Circolo Insieme Paola Ciappelli e all’Ing. Marco Moricci, ha tagliato il nastro di questo spazio di grande valore storico e artistico, ma anche importante per ospitare iniziative parrocchiali, culturali e ricreative a servizio del paese. All’inaugurazione tanta gente e i rappresentanti dell’associazionismo sanpierino. L’attesa per il restauro è durata, con il finanziamento principale arrivato con un bando del GAL Start, agenzia per lo sviluppo del territorio.