Firenze, 17 agosto 2024 – I Vigili del fuoco del comando Firenze, con squadre dal distaccamento di Fi-ovest, Calenzano e dalla sede centrale, stanno intervenendo dalle ore 13.00 nel comune di Signa in Via Argine Strada presso il Parco dei Renai, per un vasto incendio di sterpaglie.

E’ richiesto l'intervento dell'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo e 3 squadre. Sul posto anche squadre AIB della Regione Toscana.