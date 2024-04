Parco di Pratolino . Messa in sicurezza del perimetro

Importanti novità in vista per la manutenzione e valorizzazione del Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio dell’umanità Unesco; che vedrà a breve il recupero di un’importante porzione del muro perimetrale e quello di un’area umida situata vicino al lago superiore. I due interventi sono stati approvati all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio Metropolitano, entrambi su proposta dalla Consigliera Metropolitana con delega ad Ambiente e Parchi, Letizia Perini. La prima decisione, come detto, riguarda il finanziamento, per circa 290 mila euro, dei lavori di messa in sicurezza di una parte del lungo muro che delimita il parco. Alla metà di Marzo, infatti, la caduta di un grande albero di quercia lo aveva danneggiato in maniera abbastanza importante all’altezza della strada pedonale di via delle serre. Un intervento che si pensa di finire per la seconda metà di luglio. Nel caso del recupero e manutenzione dell’area umida, invece, l’intervento è possibile grazie alla convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze e la società AzzeroCO2 (costituita da Legambiente e Kyoto Club per contribuire alla prevenzione dei cambiamenti climatici) e conseguentemente all’adesione alla campagna nazionale "Mosaico Verde". In questo caso, si tratterà di un intervento gratuito di rimboschimento con specie arboree autoctone, poi della manutenzione e del recupero della vegetazione del lago superiore del parco. In particolare, sono previste la messa a dimora di circa cinquanta piante di 160-200 cm di altezza e la realizzazione di una siepe di alloro, composta da circa duecento piante, creando così una barriera naturale idonea alla conservazione e allo sviluppo del sottobosco. L’intervento di riqualificazione forestale prevede anche l’ampliamento dell’impianto di irrigazione, e sarà eseguito entro la fine del 2024.