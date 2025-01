Parco delle Carpugnane, la svolta: "Meno cemento e più spazi verdi"

Approvata dalla giunta la variante in corso d’opera ai primi due lotti del parco delle Carpugnane che ha ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza e prevede modifiche rispetto ai progetti definitivi. Come già annunciato nei mesi scorsi dal sindaco Carovani, la variante prevede la riduzione degli spazi destinati alla sosta il parcheggio più grande passa da circa 200 a circa 100 stalli) e una dotazione maggiore di verde agli ingressi, con alberature che schermeranno la parte urbanizzata.

Oltre a un minor numero di posti auto sono previsti, lungo i percorsi interni, un rafforzamento dei filari di alberi e una razionalizzazione dell’illuminazione, l’installazione di panchine e rastrelliere. Al posto dei due chioschi saranno realizzati un chiosco e un servizio igienico autopulente. Non sarà invece modificata rispetto alla previsione originaria la parte dedicata all’oasi naturalistica per l’avifauna. "Le modifiche proposte – commenta Banchelli (nella foto) vicesindaco con delega all’Ambiente – hanno l’obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate dei parcheggi, creare la schermatura dall’area urbanizzata con dotazione verde e migliorare la fruizione dei percorsi ciclopedonali di accesso e interni al parco. Procediamo quindi con i lavori dei lotti in esecuzione e contemporaneamente andremo ad attivare un percorso partecipativo per la progettazione del terzo lotto. Vorremmo disegnare il parco in maniera collettiva, considerando la sua valenza naturalistica sociale: un parco dove giocare, fare attività sane, passeggiare e sostare, scoprire, imparare all’aperto, un parco inclusivo e capace di generare processi per vivere gli spazi in modi attivi, sostenibili".

Pur con la rimodulazione i costi per la realizzazione del parco restano invariati: 3 milioni e 400mila euro.

