Parco della Piana, spunta l’area ’anti’ aeroporto

Cercasi gestore per la nuova area attrezzata, con relative costruzioni, realizzata nel Parco della Piana. Il Comune di Sesto ha pubblicato un avviso di selezione pubblica (con scadenza il 28 aprile) per individuare un soggetto cui concedere in uso l’area, inaugurata nei mesi scorsi, comprensiva di chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, servizi igienici e gazebo oltre alla porzione contigua di area a verde per una estensione complessiva di circa 1430 metri quadrati. Chi si aggiudicherà la concessione, valida per 5 anni, dovrà garantire l’organizzazione di tutta una serie di attività di aggregazione e socializzazione rivolte a diverse fasce d’età (dai bambini agli anziani) e finalizzate anche alla miglior fruizione della pista ciclopedonale Polo scientifico-Villa Montalvo e del Parco della Piana stesso. Obiettivo dichiarato dell’avviso quello di "rendere l’area un punto di riferimento" per tutti i frequentatori, a vario titolo, del parco grazie alla presenza di un punto in cui sostare e rifocillarsi. Non solo aggregazione però: le strutture in questione, infatti, dovrebbero diventare "un fondamentale avamposto nel Parco della Piana" a tutela di un presidio esposto a rischi di rischi di vandalismo e soprattutto di sversamento e abbandono dei rifiuti, fenomeno purtroppo ben evidente in diverse zone del parco.

Senza contare che, per il fronte no aeroporto rappresentato a buon diritto dal Comune di Sesto e dal primo cittadino Lorenzo Falchi (foto), un parco della Piana con attività, iniziative e ambienti da preservare può rappresentare anche un ‘avamposto’ contro l’ampliamento dello scalo di Peretola, progetto cui l’attuale amministrazione si sta ancora battendo. L’avviso è sul sito Internet del Comune di Sesto.

S.N.