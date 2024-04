Parco cani, in arrivo 100 cartelli

Sono in arrivo oltre cento cartelli che saranno posizionati in aree verdi, piazze, parchi del territorio per invitare i frequentatori a tenere i cani al guinzaglio. La notizia arriva dall’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi dopo le proteste dei giorni scorsi legate, in particolare, alla presenza di animali liberi all’interno del parco degli Etruschi a Quinto Basso: "I cani – dice Corsi – possono, secondo la legge regionale, essere portati liberamente nei parchi ma condotti al guinzaglio mentre possono essere lasciati liberi nelle aree cani che sono, fra l’altro, molte sul territorio. La polizia municipale effettua controlli ma non è semplice sempre trovare comportamenti scorretti. Con i cartelli che stiamo predisponendo e che installeremo a breve ricorderemo i divieti e le sanzioni previste e speriamo possano servire come avvertimento".