Parcheggio allagato. Le fogne non reggono escono i liquami: "Disagi e rischi sanitari"

Il parcheggio sotterraneo di San Lorenzo allagato dai liquami fognari. I pozzi neri hanno cominciato a esondare nel tardo pomeriggio di ieri e hanno pervaso ampie aree del seminterrato. Sono stati chiamati gli spurghi e gli operatori per la disinfezione e pulizia che però dovranno aspettare che si fermi la fuoriuscita delle melme nauseabonde per poter risolvere il problema. E ciò che è peggio, non si tratta di un episodio singolo, ma che si ripete da mesi, costringendo gli utenti a frequenti miasmi insopportabili e tutti i rischi sanitari del caso. Lo aveva già denunciato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Iacopo Cellai a dicembre, ipotizzando che il problema potrebbe essere imputabile al sovraccarico degli impianti di scarico, antecedenti alla realizzazione dei molti punti di ristorazione aperti con il rifacimento del primo piano del mercato, cui non è corrisposto un pari ampliamento delle tubature e delle fosse. E non è l’unico fattore critico del posteggio sotto al Mercato centrale: ci sono anche gli ascensori che conducono all’interno degli spazi commerciali che sono chiusi da tempo immemore, con grosso disagio per i disabili, costretti a passare dalla ripida rampa dove passano anche le auto e difficile da percorrere in carrozzina, ma anche per gli anziani e per i genitori con i passeggini. Firenze Parcheggi, società che gestisce il parcheggio, aveva spiegato già a dicembre di conoscere i problemi e di averli segnalati più volte a Firenze Mobilità.

"Per l’ennesima volta vanno di fuori le fogne – torna a tuonare Cellai – Inoltre c’è il problema degli ascensori mai risolto. La cosa grave è che lo abbiamo già ampiamente segnalato a Palazzo Vecchio, dove avevo portato anche una domanda di attualità, e gli organi di stampa gli hanno dato il dovuto risalto, ma non è stato fatto ancora niente. Non abbiamo avuto nessuna notizia di previsti interventi. Chiedo all’assessorato di riferimento che si convochino subito i soggetti interessati. Gli scarichi non reggono tutte le attività della parte superiore del mercato e i disabili sono penalizzati nell’usufruire del parcheggio. Si inizi a pensare finalmente a cosa va fatto e dove vanno trovate le risorse, ormai quella delle fogne è un’emergenza settimanale. San Lorenzo è un parcheggio importantissimo sia per il mercato che per tutto il centro, possibile che il Comune non pensi a sistemarlo una volta per tutte? – domanda il consigliere – Lo stesso sindaco Nardella e l’assessore al commercio Bettarini sono mai venuti a vedere? Siamo a due passi da Palazzo Vecchio ed è necessario individuare i problemi e trovare immediatamente la soluzione".

Sugli ascensori emerge poi la criticità che hanno sbocchi solo dentro al Mercato, ma dal momento che il parcheggio è utile non solo a chi deve andare ai banchi bensì anche a chi deve recarsi in altri luoghi di San Lorenzo, anche se venissero riaperti per i disabili sarebbe impossibile utilizzarli fuori dagli orari di apertura del mercato.

Carlo Casini