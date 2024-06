Parcheggiano auto sulla ciclabile. Ciclista si lamenta e viene aggredito. Pugni al volto, poi si danno alla fuga

Ieri pomeriggio, verso le ore 17, un ciclista, che percorreva la pista ciclabile di piazzale Donatello è stato aggredito da due soggetti, Richiamati per aver ostruito la pista ciclabile sostandovi con l’auto, i due sono scesi dall’auto e hanno iniziato a inverire contro l’uomo, per poi colpirlo con un pugno al volto. La vittima è caduta al suolo e ha perso i sensi. Uno dei due giovani si è allontanato a piedi in direzione via Alfieri, mentre l’altro è risalito a bordo dell’autovettura allontanandosi. Il ciclista veniva soccorso dal personale del 118 che lo trasportava all’ospedale di Careggi. L’uomo riportava lesioni non gravi. Indagini in corso da parte dei carabinieri anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza.