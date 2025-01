Parcheggi gratuiti per i residenti. Esclusi gli abitanti delle frazioni

È stata estesa a tutta via Portigiani la sosta libera per i residenti del centro storico di Fiesole.

Il provvedimento è scattato ieri mattina e coinvolge i possessori del tagliando "zona F" che, spiega il Comune in una nota, "avranno maggiore possibilità e facilità di parcheggio", grazie ad una delibera della Giunta, ratificata poco prima di Natale, che ha esteso a tutta la strada le regole che finora valevano solo per il tratto compreso tra via del Cecilia e la Biblioteca. Gli altri automobilisti, fiesolani o meno, invece continueranno a pagare come prima.

"Si tratta di un primo passo migliorativo – si legge nella nota – per la qualità della vita dei cittadini fiesolani del capoluogo, su un tema molto delicato come quello dei parcheggi. Nel corso del 2025 l’Amministrazione vorrà intervenire ancora per un nuovo piano parcheggi in Città". La notizia è stata accolta favorevolmente dai residenti del centro storico, che da sempre lamentano problemi con la sosta. I parcheggi di Fiesole sono infatti il tallone d’Achille del capoluogo, e i pochi spazi disponibili sono contesi fra residenti, turisti e avventori dei locali, con gli abitanti che da tempo chiedono alle varie amministrazione, che si sono succedute, più attenzione nei loro confronti.

La soluzione adottata ha però ricevuto anche critiche. A sollevarle sono coloro che abita fuori centro, come i residenti della valle dell’Arno e del Mugnone, che si sfogano sui social: "Siamo tutti residenti. Con questo provvedimento invece ci sentiamo cittadini di serie B. Quando veniamo a Fiesole per la banca o per andare negli uffici comunali, che non hanno sedi distaccate, vogliamo avere lo stesso diritto di parcheggiare liberamente e gratuitamente. Invece ci dobbiamo accontentare di pochi centesimi di sconto sulle tariffe dei parchimetri. "

Daniela Giovannetti