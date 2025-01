Morto Paolo Bassetti, lutto in Mugello per l’ex sindaco di Marradi. “Era un punto di riferimento”

Marradi (Firenze), 14 gennaio 2025 – Lutto in Mugello per la scomparsa dell’ex sindaco di Marradi Paolo Bassetti. Aveva 75 anni. Nato a Marradi il 10 Marzo 1950, è stato due volte eletto primo cittadino, poi assessore, consigliere comunale, e fu eletto anche, per la Democrazia Cristiana, nel Consiglio Provinciale di Firenze.

Cordoglio per la morte di Bassetti dai consiglieri del gruppo Per il cambiamento della Città Metropolitana di Firenze, Claudio Gemelli, Alessandro Scipioni, Gianni Vinattieri e Vittorio Picchianti: "Una persona stimata da tutti. Soprattutto dai suoi avversari politici. Avevamo avuto modo di conoscerlo, stimarlo ed apprezzarlo negli anni. Grande vicinanza a tutta la sua famiglia in un momento così terribile".

Per la consigliera regionale di Fratelli d'italia Elisa Tozzi, Bassetti "è stato una colonna portante della politica marradese e un punto di riferimento del centrodestra in tutta la provincia di Firenze. La sua appartenenza all'area moderata ha sempre portato un contributo positivo e una prospettiva lungimirante a tutti noi. Era stato capace di guadagnare l'ammirazione anche dei suoi avversari politici con i suoi modi educati e la sua intelligenza", mentre il coordinatore FdI di Marradi Fabio Gurioli sottolinea come Paolo "fosse un punto di riferimento non solo per la sua famiglia ma per tutti noi, prima, durante e dopo la sua esperienza da sindaco".