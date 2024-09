"Panico, insonnia e paura. Siamo preda dei furti"

Un furto ogni due giorni. Una ‘contabilità’ decisamente poco piacevole quella che, da mesi, stanno tenendo i residenti nell’area di Querceto bersagliata da ripetuti episodi di furti nelle abitazioni. Fenomeno che, pur non limitato solo al quartiere, sta assumendo in zona proporzioni preoccupanti e che tocca sia la parte dell’antico borgo che la zona più a valle accomunate dalle visite sgradite dei ‘soliti ignoti’.

Così sui social, in particolare nei gruppi dedicati a Sesto Fiorentino, si moltiplicano gli sfoghi di chi, da qualche tempo, è costretto a non dormire per paura di subire un’intrusione.

Oppure di chi, al rientro dalle vacanze, si è trovato la casa devastata con finestre danneggiate: "Sappiamo bene che purtroppo i furti possono capitare ovunque e sono sempre esistiti – scrive ad esempio una residente della zona – ma la situazione a Querceto è diventata insostenibile. Il panico, l’insonnia, la paura sono diventati parte della nostra quotidianità, e tutto questo a causa di un accanimento eccessivo da parte di questi ladri che sembrano non fermarsi davanti a nulla. Non possiamo continuare a vivere così! Abbiamo bisogno di aiuto!".

Fra l’altro i furti, aumentati in maniera evidente a inizio agosto, non avverrebbero solo di notte ma anche in pieno giorno: "Ciò – sottolinea Alessandro Ricci vicepresidente dell’Associazione Antico Borgo di Querceto – indica che probabilmente queste persone sanno come e dove agire magari perché le persone che abitano una certa casa sono al lavoro. Il problema comunque è oggettivamente serio e sta coinvolgendo non solo le abitazioni ma anche strutture come la Casa del popolo di via Napoli dove è stata sottratta la cassaforte". L’associazione, come annunciato, si sta già muovendo sul problema specifico: "Questa sera (ieri ndr) – prosegue infatti Ricci – riuniremo il direttivo dell’associazione per organizzare, a breve, un’assemblea dei residenti di Querceto cui vorremmo invtiare anche rappresentanti delle forze dell’ordine che ci potrebbero dare indicazioni utili. Poi, dopo questa iniziativa, chiederemo un incontro al sindaco Lorenzo Falchi". Sindaco che, al momento, non commenta quanto sta avvenendo a Querceto.

Sandra Nistri