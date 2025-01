Panettoni musicali a domicilio e brindisi speciali. Così i nonni del paese non si sentono più soli

I nonni, un valore enorme per una comunità. I nonni al centro dell’attenzione dei Comuni del Chianti. A Marcialla, Comune di Barberino Tavarnelle, la banda suona a domicilio per gli anziani del paese ai quali porta auguri e panettoni musicali grazie all’iniziativa condotta da Adriano Scoccati. I giovani musicisti della filarmonica "Giuseppe Verdi" si sono esibiti in gruppo, camminando per le strade, davanti all’uscio o varcando la soglia delle abitazioni, accolti con emozione dalle famiglie di Marcialla. Un porta a porta musicale che ha regalato sorrisi, panettoni, jingles e canti natalizi. Gli omaggi sono stati recapitati a decine di anziani residenti nelle vie del paese. Sono stati consegnati 60 panettoni. Inoltre i Comuni di San Casciano, Greve e Barberino Tavarnelle hanno scelto di condividere questi giorni di festa con i ‘nonni e le nonne’ del territorio. E dedicare agli anziani, alle persone sole e agli ospiti delle Rsa del Chianti, un brindisi speciale. "Le festività natalizie - ha dichiarato il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi - offrono un’occasione importante di affetto e vicinanza alla nostra comunità. Il saluto agli ospiti delle due Rsa Villa San Martino e San Giuseppe è uno dei momenti che apprezzo di più per chiudere l’anno in bellezza".