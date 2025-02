Pam Panorama, dipendenti a rischio: "Esuberi per il 30% dei lavoratori"

Pam Panorama annuncia il 30% di esuberi per il negozio situato all’interno del centro commerciale I Gigli. Nel punto vendita campigiano sono in corso i lavori di ristrutturazione che porteranno a una riduzione della superficie di vendita del 60%. Nella zona ‘lasciata’ dal supermercato si fa largo lo shopping: pare una nuova mini-galleria commerciale con 12 negozi anche se c’è chi pensa che potrebbe ingrandirsi uno dei marchi più in voga del momento, già presenti nel centro commerciale. Entro il 28 febbraio, comunque, si avranno indicazioni più dettagliate visto che è il termine ultime per il restyling del supermercato e, di conseguenza, per la riorganizzazione del personale.

Attualmente i dipendenti sono 71 che corrispondono, dal punto di vista delle ore lavorate, a 58 ‘full time equivalent’. Al tavolo di crisi che si è tenuto martedì scorso in Regione – in contemporanea sciopero e presidio dei lavoratori – l’azienda ha formalizzato esuberi per circa il 30% dell’attuale forza lavoro. Quindi una ventina di dipendenti che l’azienda è intenzionata a trasferire in altri negozi "presenti in Toscana".

Per i sindacati, Filcams e Usb, "non ci saranno trasferimenti ad personam". "I trasferimenti non diventeranno licenziamenti mascherati" tuona Maurizio Magi, segretario della Filcams Cgil. "La questione sarà trattata a livello collettivo nelle sedi opportune" gli fa eco Andrea Parretti, responsabile Usb, ricordando che la Regione si è resa disponibile a mettere in campo tutti gli strumenti per eventuali ricollocazioni esterne al gruppo Pam Panorama. E le occasioni, sulla carta, ci sono visto il nuovo negozio Coop che aprirà a marzo in via Palagetta a Campi ma anche l’iper targato Tosano a Calenzano (che subentra a Carrefour nel centro commerciale Il Parco).

Oltre alla partita relativa alla riduzione del personale, durante l’incontro di martedì – "non facile viste le posizioni estremamente lontane tra le parti" sottolineano i sindacati – è stato affrontato il tema dei sei lavoratori sospesi senza stipendio perché non ritenuti idonei dopo il cambio (da parte della sola azienda) del Documento di valutazione dei rischi (Dvr). "L’azienda ha comunicato formalmente il loro reintegro. Sulla carta sono rientrati da martedì. Ora però bisognerà testare sul campo la compatibilità con le nuove mansioni che potranno svolgere" spiega Magi ricordando che "tutte le azioni legali a tutela dei sei vanno avanti". I sindacati hanno chiesto che tali provvedimenti non siano più applicati. "Pam Panorama si è impegnata a non utilizzare più il Dvr in modo unilaterale. Ma sappiamo che tale documento a breve sarà cambiato ancora in conseguenza alla riduzione dell’area di vendita" conclude Parretti.

"Accogliamo con favore il ritiro delle sospensioni, in quanto si tratta di un atto positivo ma dovuto. Ma siamo preoccupati per il futuro dell’azienda e dei lavoratori" commenta l’assessora al Lavoro di Campi, Carla Bonora.