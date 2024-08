Palio, a soli 20 anni firma il drappo: "Nell’arte metto l’amore per Figline"

A soli 20 anni, può già scrivere sul suo curriculum professionale e artistico di aver realizzato il drappo di un Palio: quello di San Rocco. Giovanni Tancredi di Figline ha avuto l’onore e la responsabilità di disegnare il premio che martedì 3 settembre sarà assegnato alla contrada vincitrice della 51° edizione del Palio della sua città.

Grazie alla sua passione per l’arte e per la moda, tramandata dalla madre sarta, Giovanni ha frequentato il liceo artistico Piero della Francesca ad Arezzo dove ha sviluppato e migliorato la sua tecnica e la sua creatività. Attualmente frequenta l’università di Fashion Design.

La realizzazione del bozzetto di San Rocco, con il quale ha vinto il bando della Pro Loco, è stata - ha spiegato presentando il suo lavoro - "una grande opportunità per il mio percorso formativo e un’occasione per trasmettere l’amore per il Palio e la storia di Figline attraverso l’arte".

Giovanni Tancredi ha valorizzato in questo drappo una delle gare più importanti e rappresentative del Palio: la rievocazione storica. Punta sul carro che, in questo, caso rappresenta le Mura del Cassero in costruzione con ponteggi medievali, omaggiando così l’impegno, la passione e il tempo che ogni contrada mette nella creazione e realizzazione di opere uniche nel loro genere.

Dal carro spunta una sorta di braccio utile per la costruzione delle mura nell’ambito della scena, ma che nella sua opera sorregge la sagoma con l’anello utilizzata nel palio a cavallo. Ha voluto richiamare anche il mercato storico di Figline e come sfondo ha immortalato piazza Ficino e l’Insigne Collegiata adornata, con ai lati dell’opera i quattro stemmi delle contrade.

Per quanto riguarda il Palio giocato, si parte ufficialmente con la gara questa sera alle 21.30 con la rievocazione, che servirà ad accumulare punti. Domani dalle 16,30 ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, per poi passare alla Corsa delle Bigonce (ore 17), al Palio del Carretto (ore 18) e al Tiro alla fune (ore 21,30). Martedì ci saranno il corteo storico delle contrade cittadine (ore 21), il Palio a cavallo (21,30) premiazione della contrada vincitrice che otterrà il drappo firmato da Giovanni Tancredi.