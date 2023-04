Palazzo Capponi ospita il fascino del Giappone

Un viaggio in Giappone all’interno di una dimora storica fiorentina. E’ l’idea al centro di un appuntamento, curato dall’esperto dell’Estremo Oriente Francesco Civita, che si terrà oggi alle 16,30 presso le sale di Palazzo Coppini (via del Giglio 10, Firenze). Le opere esposte, appartenenti a una collezione privata, verranno accompagnate dalla proiezione de "Lo spirito del Giappone" e una raccolta fotografica realizzata dal curatore nei vari anni di visite. La natura misteriosa ed eroica del Giappone entra a Palazzo Coppini creando un’armonia con la cultura fiorentina, con il tentativo di far comprendere meglio la società contemporanea in cui convivono modernità, tecnologia e patrimonio storico e culturale. Il decoro, la misura, l’eroicità della cultura giapponese diventano per un giorno i protagonisti assoluti di un incontro che vuole celebrare il coraggio, l’unità, la gratitudine e la riconoscenza. È possibile, inoltre, visitare il museo di Palazzo Coppini ogni ultimo venerdì del mese.