Pabst immortale. Musica di Anzovino

Un capolavoro del cinema muto, presentato in versione restaurata, con la colonna sonora composta ed eseguita dal vivo da uno dei pianisti più creativi della scena contemporanea. Oggi alle 21, al Teatro di Fiesole, "Diario di una donna perduta" torna a nuova vita insieme alle musiche di Remo Anzovino. Diretto da Georg Wilhelm Pabst nel 1929, 'Diario di una donna perduta' vede protagonista Louise Brooks, prima vera stella del cinema e icona di stile, per il suo leggendario taglio a caschetto. Remo Anzovino ha realizzato la colonna sonora del film su commissione della Cineteca di Bologna, un connubio fortunatissimo – a cui è stata dedicata anche una tesi di laurea, al Dams di Bologna – per un musicista che la critica ha definito il "nuovo vero erede della tradizione italiana nella musica da film".