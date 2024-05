Ozpetek e il ’Cuore nascosto’

Dal cinema alla letteratura. Ferzan Ozpetek torna in libreria con un nuovo romanzo. Si intitola ’Cuore nascosto’ edito da Mondadori, e sarà presentato al Gabinetto Vieusseux giovedì alle 17,30 nel Loggiato al terzo piano di Palazzo Strozzi. Il romanzo racconta la vita di Alice, che nell’agosto del 1978 in una piccola città della Sicilia, Polizzi, prende una svolta inaspettata: una figura elegante e dal carattere eccentrico, presentandosi all’improvviso come ’zia’ Irene, fa il suo ingresso nella casa della bimba e dei suoi genitori. Ozpetk in questo nuovo libro torna a esplorare i complessi sentimenti femminili, mettendo al centro le aspirazioni di due donne intimamente legate tra loro, nonostante la distanza nel tempo e nello spazio: una ragazza ancora alla ricerca della sua identità e una donna che non si Con l’autore partecipano Fulvio Paloscia e Serra Yilmaz. Inizitiva a cura di Gabinetto Vieusseux e Libraccio Firenze.

O.Mu.