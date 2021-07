Firenze, 21 luglio 2021 – Un appello agli ultrasessantenni perché si vaccinino. E' quello che ha fatto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Devono prenotarsi e vaccinarsi”, ha detto. “Hanno tutte le opportunità, ormai da settimane, per farlo. O c'è un sistema coercitivo ed in Italia non c'è, o altrimenti non si può che rimettersi alla loro volontà”. Ancora un quarto degli over 60 non si è vaccinato.

"Abbiamo un rapporto convenzionale con i medici di base – ha aggiunto il governatore della Toscana – e quindi stiamo procedendo affinché loro possano avere tutte le condizioni per continuare a fare quel lavoro di persuasione psicologica che hanno già fatto con gli ultraottantenni”.

“Ho comunque la sensazione – ha concluso Giani – che molte delle persone che non si sono vaccinate l'abbiano fatto non tanto perché non vogliano farlo, ma quanto perché magari ritengono che la massima diffusione del contagio avviene sempre, lo abbiamo visto l'anno scorso, nei mesi in cui si abbassa la temperatura e quindi magari intendono farselo a settembre. Faccio un appello a loro di prenotarsi subito".