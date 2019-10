Firenze, 3 ottobre 2019 - “La mente è come un paracadute, serve solo se si apre”. E’ entusiasta Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio permanente giovani editori, nell’annunciare una collaborazione con Apple.

La casa di Cupertino e l’Osservatorio cammineranno insieme per proporre agli studenti di Usa ed Europa uno strumento che li guidi nel capire il giornalismo e sviluppare una coscienza critica nel leggere le news.

Un modo per separare “verità e bugie”, dice dal palco Tim Cook, Ceo di Apple, nell’intervista del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Osservatorio e Apple stanno lavorando insieme in questi mesi per costruire il modello da proporre agli studenti.

Poi, il progetto di educazione a una lettura critica delle news sarà sperimentato “negli Usa e in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia - dice Andrea Ceccherini - Per tutti noi questo è un sogno che diventa una storia vera. Quello che costruiremo è un modello perché voi ragazzi - dice rivolto ai ragazzi del cinema-teatro Odeon - siate più padroni della vostra testa”.

E qui Ceccherini ricorda un detto pronunciato molte volte dal palco di Firenze, “Da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano”, ripete sottolineando come la collaborazione tra Osservatorio ed Apple possa portare un contributo importante al mondo giovanile.

Un cammino, quello tra l'Osservatorio e la casa di Cupertino, iniziato "quando abbiamo cercato di capire come risolvere il problema delle fake news. Il problema era tecnologico, ma la soluzione doveva essere umanista", dice Ceccherini. E' iniziato quindi il dialogo con Apple, che ha messo a disposizione le sue conoscenze e la sua visione. "E’ importante imparare a usare i propri occhi per guardare il mondo e la propria testa per ragionare sui fatti - dice Ceccherini . Partendo da qui abbiamo deciso di partire, di partire per un viaggio che oggi ha una tappa rilevante, una tappa che ci permette di dare il grande annuncio dell'alleanza tra Apple e Osservatorio".