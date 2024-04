"Ospiti", quadri e musica. Spettacolo tragicomico sul senso della convivenza

Spettacolo "originale e tragicomico", ’Ospiti’ è l’evento proposto domenica (ore 16.45) al Teatro Magma, in via Cirillo alle Cure.

Scritto e interpretato da Carlina Torta e Aldo Gentileschi, "Ospiti" è un atto unico in 14 quadri, inframezzati da brani musicali e da stralci di un racconto di Renata Viganò, che scandiscono il tempo della strana convivenza tra Rita, una bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l’attrice, e Pietro, ex concertista in crisi, che si è reinventato istruttore di ginnastica pur di non affrontare il palcoscenico. Come si troveranno a dover vivere sotto lo stesso tetto?

Lo si scopre a teatro nello sviluppo della storia in cui Pietro chiede ospitalità a Rita, non avendo alternativa, facendosi mantenere in cambio di una piccola collaborazione domestica.

Le ’convivenze forzate’ nascondono opportunità, sorprese, ma anche pesantezza. I due protagonisti si scontrano e si confrontano, spesso ricorrendo a piccole bugie e gesti di opportunismo. "Insieme, Rita e Pietro, esplorando temi universali di rinascita, amicizia e speranza, affrontano le proprie paure e incertezze, cercando di trovare il coraggio di inseguire ancora i propri desideri", spiegano gli autori.

Torta e Gentileschi vengono da esperienze diverse nel mondo dello spettacolo che hanno portato al loro connubio artistico.

Carlina Torta ha una lunga militanza teatrale e cinematografica, nel 1980 fonda il Teatro Panna Acida con Angela Finocchiaro, è docente insieme a Silvia Calamai e Stefano Massini nella Scuola di Scrittura Teatrale diretta da Dacia Maraini (2003 al 2006), e viene diretta da registi come Giancarlo Sepe, Nanni Moretti, Andrée Ruth Shammah. Aldo Gentileschi ha fondato insieme a Brad Repp al “Duo Baldo”, con cui gira il mondo con spettacoli di grande successo nei quali la musica classica si mescola con le gag dei due concertisti tra virtuosismi e battute esilaranti. Diplomato in pianoforte col massimo dei voti al conservatorio Mascagni di Livorno sotto la guida di Ugo Ferrario Gentileschi si è perfezionato col maestro Piernarciso Masi. Il suo amore per il teatro lo ha portato a formarsi con attori e registi quali, tra gli altri, Leo Muscato, Claudio Morganti, Remondi e Caporossi e, appunto, Carlina Torta.

R.D.P.