Ospedale, ginecologia si potenzia. Arriva l’ambulatorio all’avanguardia

FIGLINE INCISA

È stato aperto al Serristori di Figline un nuovo ambulatorio ginecologico di 2° livello: rappresenta - spiega Alberto Mattei, direttore dell’ostetrica e del dipartimento materno infantile - una "struttura ponte" tra il territorio e l’ospedale di fondamentale importanza nel percorso di valutazione prechirurgica ginecologica. Al Serristori era già presente un’attività chirurgica ginecologica settimanale; ora il servizio viene implementato nella parte sia di sorveglianza che di terapia e lavora in stretta connessione con gli ospedali di Ponte a Niccheri, del Mugello e di Santa Maria Nuova a Firenze. L’ambulatorio, spiegano dalla Asl, è stato richiesto dagli stessi medici del consultorio: le loro pazienti spesso hanno bisogno valutazione prechirurgica, necessaria anche per stabilire il percorso terapeutico chirurgico benigno o oncologico adeguato, ma sul territorio mancava una struttura del genere. Il nuovo servizio permette, per esempio, di fronte a una cisti ovarica di valutare in base se è maligna o benigna; nel primo caso, la paziente viene presa in carico al Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, nel secondo viene inserimta nelle liste di attesa chirurgiche del presidio Serristori. Di fronte a patologie dell’apparato genitale che necessitano di diagnostica strumentale di livello avanzato, la paziente potrà essere affidata dai medici dell’ambulatorio al servizio competente. Le visite al secondo piano del Serristori, dove un tempo c’era il punto nascita, si terranno il venerdì mattina. "Il nostro obiettivo - sottolinea Marco Giusti, vicedirettore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia di Santa Maria Annunziata-Mugello e medico referente dei percorsi chirurgici oncoginecologici – è portare questo ambulatorio e la nostra rete che opera a livello chirurgico all’attenzione dei del territorio della zona fiorentina sud est".

Manuela Plastina