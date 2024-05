Oscar della Bicicletta in Toscana. Nona edizione fra tanti eventi e l’omaggio ai cent’anni di Puccini

Sarà la Toscana, vinciutrice dell’edizione 2023, di ospitare gli eventi conclusivi della nona edizione Green Road Award, l’Oscar della bicicletta, attribuito annualmente alle ‘vie verdi’ delle regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. La cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Oscar italiano del cicloturismo 2024 si terrà sabato primo giugno alle 21 al teatro Boccherini di Lucca. Presenteranno Ludovica Casellati, ideatrice dell’Oscar del Cicloturismo, e Peppone Calabrese, giornalista di Rai Linea Verde.

Domani alle 9.30 presso la sala Belvedere di Torre del Lago Puccini (Lucca) si terrà il Bike forum rivolto agli operatori del settore e che avrà come focus Bikeconomy e comunicazione nel cicloturismo. In serata è stata prevista a Villa Bottini una degustazione organizzata da Toscana Promozione Turistica e curata da Vetrina Toscana. Il riconoscimento è stato attribuito alla Toscana per la Ciclopedonale Puccini grazie alla candidatura presentata da Toscana Promozione Turistica, che raccoglie il patrimonio culturale e naturale presente tra Lucca e la Versilia raccontando la vita e i luoghi di Giacomo Puccini, di cui si celebra quest’anno il centenario della morte. Nata nel 2011 su un sentiero lungo il fiume Serchio, la Ciclopedonale Puccini si estende da Lucca a Torre del Lago Puccini, attraversando Corte Parda, Filettole, Massaciuccoli, Massarosa, Viareggio: un percorso pianeggiante e adatto a tutti, con un fondo misto, prevalentemente sentiero in sede protetta su terra battuta con alternanza di asfalto in tratti condivisi su strade a bassissima percorrenza. È una Ciclovia musicata perché una segnaletica dedicata consente di accedere, tramite QR code, a un accompagnamento musicale durante la pedalata e di ascoltare le sinfonie di Puccini suggerite in punti selezionati.

Il risultato raggiunto lo scorso anno con l’Oscar italiano del cicloturismo, si spiega in una nota, conferma l’importanza della campagna di comunicazione che la Regione e Toscana Promozione Turistica hanno realizzato per i percorsi in bicicletta presenti sul territorio. Il grande lavoro sull’Atlante del cicloturismo e l’individuazione di 20.000 km di percorsi ciclabili, in gran parte già presenti su Visittuscany, hanno permesso di mettere in luce un’altra grande opportunità per il turismo regionale. L’abbinamento con grandi attrattori culturali o con l’enogastronomia consente di raccontare anche una Toscana Slow in sintonia con l’attenzione alla sostenibilità e allo stile di vita che caratterizza i paesaggi della regione. Il presidente della Regione Eugenio Giani si è detto orgoglioso che Lucca e la Toscana ospitino la nona edizione del premio, sottolineando l’importanza della mobilità dolce, che si attua grazie a strategie concrete e condivise con i territori. Promuovere un sistema di di mobilità dolce è, per il presidente toscano Giani, un’assoluta priorità nonché un obiettivo imprescindibile che continuerà a orientare ogni politica per la mobilità.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio Stefano Baccelli ha sottolineato la propria soddisfazione ricordando che, dopo il trionfo agli Oscar nazionali del 2023, la manifestazione più importante del settore raggiunge il territorio nel luogo più significativo; quello in cui, nel 2011, Baccelli stesso contribuì a far nascere l’ambizioso progetto della Ciclopedonale Puccini, vincitrice all’ultima edizione.