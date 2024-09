Ore di angoscia per la sorte di un 66enne spagnolo: è scomparso nel centro di Firenze

Firenze, 27 settembre 2024 – La prefettura di Firenze, dopo la denuncia dei familiari presentata stamani, ha attivato il piano provinciale per le ricerche di Martin Nicola Morales, nato in Spagna il 13 febbraio 1958. L'uomo è scomparso a Firenze in piazza Massimo d'Azeglio, nel centro cittadino, mentre passeggiava con la propria famiglia nella giornata di ieri, 26 settembre, alle ore 19. È descritto come persona anziana, alta 175 cm e di 80 kg di peso, con difficoltà nella deambulazione. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di colore blu scuro, camicia bianca con strisce grigie, jeans blue e scarpe grigie. Non parla italiano e soffre di Alzheimer. Le ricerche, che prevedono anche l'ausilio di cani molecolari, «non hanno fornito al momento alcun esito positivo», riferisce la prefettura. Per qualsiasi segnalazione utile si raccomanda di contattare il numero 112.