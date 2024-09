Infermieri, l’elezione dell’Ordine di Firenze-Pistoia, Ecco la lista Costruire Insieme: “Sì al gioco di squadra”

Firenze, 14 settembre 2024 – Si chiama “Costruire insieme” perché i suoi membri credono che fare gioco di squadra sia l’unica strada per far sentire la voce degli infermieri e degli infermieri pediatrici.

È questo il nome della lista composta da 32 candidati che si sono raccolti attorno al presidente uscente David Nucci in vista delle elezioni degli organi direttivi dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia per il quadriennio 2025-2028.

Le votazioni si terranno dal 20 al 22 settembre. Nucci, infermiere pistoiese, dopo aver guidato l’Ordine nei due ultimi anni e mezzo, si ricandida con l’obiettivo di portare in primo piano il tema dell’infermieristica, con le sue necessità, le urgenze, le prospettive.

«Ci siamo candidati sapendo che abbiamo davanti una sfida importante: negli anni a venire è atteso il minimo storico del numero di infermieri in Italia e già da oggi è necessario far sentire la nostra voce. Per questo – spiega – il nostro mantra è quello di fare squadra, tra colleghi e iscritti ma anche con le istituzioni, le Aziende socio-sanitarie, le rappresentanze sindacali per far sì che la nostra professione sia sempre rappresentata a valorizzata, a tutela di pazienti e operatori».

Per il Consiglio Direttivo sono candidati: David Nucci, infermiere Usl Toscana Centro - Set 118 Pistoia Empoli; Filippo Arfaioli, infermiere Usl Toscana Centro Soc - Coordinamento Maxi emergenze; Chiara Biagini, infermiera Usl Toscana Centro - Terapia Intensiva Pistoia; Barbara Caposciutti, infermiera pediatrica Aou Meyer - Centro simulazione pediatrica; Lucia Gigli, infermiera Aou Careggi - Formazione Oss e Universitaria; Emanule Ginori, infermiere coordinatore Usl Toscana Centro - Donazione Organi e Tessuti; Matteo Ganassi, infermiere libero professionista; Maristella Mencucci, infermiera dirigente Aou Senese; Alessandro Pini, infermiere Usl Toscana Centro - Set 118 Firenze Prato; Cristiana Rago, infermiera Usl Toscana Centro - Ospedale Prato; Valentina Riccucci, infermiera Usl Toscana Centro – Ps Pistoia; Roberto Romano, infermiere Usl Toscana Centro – Set 118 Firenze Prato; Michele Trinci, infermiere con incarico di funzione Usl Toscana Centro – Daio; Maddalena Troja, infermiere coordinatore Aou Careggi – Emergenza Intraospedaliera; Michela Ulli, infermiera pediatrica Aou Meyer – Traumatologia ed Ortopedia Oncologica. Per la Commissione Albo Infermierisono candidati: Andrea Bianchi, infermiere Usl Toscana Centro – Area Medica Osma; Cristiana Casentini, infermiera con incarico di funzione Aou Careggi – Sviluppo Sistema Qualità; Alessandro Cecchi, infermiere in quiescenza; Francesco Cichero, infermiere Aou Careggi – Blocco Operatorio; Laura D’Addio, infermiera libero professionista; Giacomo Farolfi, infermiere Aou Careggi – Ps; Tommaso Guido, infermiere Aou Careggi – infermiere di Terapia Intensiva; Luisella Litta, infermiera con incarico di funzione Usl Toscana Centro – Osma; Letizia Melani, infermiere Usl Toscana Centro – Terapia Intensiva Pistoia. Per la Commissione Albo Infermieri Pediatrici sono candidati: Genoveva Alexa, infermiera pediatrica Aou Meyer – Direzione Infermieristica; Leandra Iannarelli, infermiera pediatrica Aou Meyer – Ps; Daniela Pitardi, infermiera pediatrica Aou Meyer – Ps; Martina Raffi, infermiera pediatrico libero professionista; Simona Vergna, infermiera pediatrica dirigente Aou Meyer – Direzione Infermieristica. Collegio Revisori dei Conti: Roberto Buonincontro, infermiere Usl Toscana Centro – Alta Intensità di cura Osma; Alice Grieco, infermiera Usl Toscana Centro – Chirurgia Prato; Stefania Regoli, infermiera coordinatrice Usl Toscana Centro – Ama Empoli.