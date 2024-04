Oratorio del sacramento. Ecco il restauro

Ci siamo: il progetto di restauro dell’Oratorio del Santissimo Sacramento di Calenzano Alto è pronto. Sarà presentato ufficialmente questa mattina nella sala dell’Altana del Castello dal sindaco Riccardo Prestini con i tecnici e assessori e i referenti della soprintendenza. A Barbara Giannessi e Francesco Orsucci è stata affidata la direzione dei lavori. L’intervento per la messa in sicurezza dei locali, che si affacciano sulla piazza principale del borgo, sarà a carico del Comune di Calenzano con risorse proprie; gli interventi sui beni artistici saranno invece coordinati e condotti dalla soprintendenza con un finanziamento ministeriale. Il restauro dell’edificio, costruito tra il 1583 e il 1584 e dichiarato proprio recentemente di interesse culturale dal Ministero, prevede il restauro dei due portali di accesso all’Oratorio sia nella parte di pietra serena che nella parte lignea, la quale verrà ripristinata col contributo del Lions club Prato Curzio Malaparte. Previsto anche l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento e di illuminazione con faretti a led sui cornicioni interno. L’intervento restituirà alla cittadinanza un luogo chiuso da anni, con attenzione alle persone con disabilità specifiche, attraverso la creazione di percorsi privi di barriere architettoniche. A seguire saranno eseguiti quelli conservativi della soprintendenza sulla facciata e sull’interno. L’obiettivo è rendere fruibile l’Oratorio per iniziative culturali, concerti, mostre, inserendolo nel progetto di museo diffuso del borgo di Calenzano Alto.